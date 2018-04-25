В Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию

25 апреля 2018 03:15 (UTC+04:00)

Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки, заявил во вторник министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, передает РИА Новости.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", - приводит слова аль-Джубейра медиа-центр МИД королевства.

Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом.

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