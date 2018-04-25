Иордания приняла почти полтора миллиона беженцев из Сирии

Иордания приняла на своей территории 1,3 млн беженцев из Сирии, сообщил в среду глава МИД королевства Айман Сафади, передает РИА Новости.

"Иордания принимает 1,3 миллиона сирийцев. В пересчете на душу населения это самый высокий показатель приема беженцев в мире", — сказал Сафади, выступая на второй международной конференция по Сирии в Брюсселе.

Организаторы конференции, которая проводится под эгидой ООН и Евросоюза, рассчитывают собрать около 8 миллиардов долларов США. Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи 6,1 миллиону человек на территории Сирии и более 5 миллионам сирийских беженцев, находящихся в соседних странах.

На конференцию по Сирии в Брюссель приглашены 85 государств и международных организаций. Россию представляет постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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