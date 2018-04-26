В Египте торговцам запретят приставать к туристам

Египетских продавцов, в том числе и уличных, которые ведут свой промысел на территории туристических объектов, начнут штрафовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Парламент Египта принял поправки в Закон о защите древностей, они касаются всех лиц, которые ведут торговлю, находясь внутри туристических объектов или музеев, а также тех, кто намерен "предлагать товар или услугу в пользу других".

Под запретом любые приставания к туристам с навязчивой просьбой что-то приобрести или заглянуть в магазин, чтобы купить там "у хорошего знакомого" что-либо, или "вон там, за углом, сесть на белого верблюда".

Штраф для египетских торговцев и их "посыльных" составит 10 000 египетских фунтов. По нынешнему курсу это примерно 565 долларов США.

О необходимости навести порядок на территории исторических памятников в Египте говорят давно. Это касается всего комплекса нелегальной торговли и прочего сервиса, в том числе, проката верблюдов и лошадей, а также случаев мошенничества, жертвами которых становятся доверчивые иностранные туристы.

Стремясь придать египетскому туризму "цивилизованный имидж" и в связи с открытием нового Великого Египетского музея, власти страны постепенно ужесточают правила поведения представителей частного бизнеса. Ранее было принято решение о преобразовании территории комплекса вокруг Пирамид Гиза, в результате чего с этой площадки будут удалены верблюды, ослики и услуги их аренды.

Правда, спикер парламента Египта Али Абдул Ааль подчеркнул, что подобной статьи не существует ни в одной стране мира. Он уверен, что такая торговля – часть "египетской жизни", и "ужесточение наказания не устранит это явление".

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