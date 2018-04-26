Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании

26 апреля 2018 22:50 (UTC+04:00)

Сирийские войска обнаружили склады террористов с химикатами, произведенными в Германии и Великобритании. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид, передает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Сирии, "посетит склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе". Сирийская армия, сказал он, "обнаружила там химикаты из Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории Портон-Даун в Солсбери".

"Тогда все ложные обвинения будут разоблачены, и мир узнает правду", - подчеркнул Обаид.

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