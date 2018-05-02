Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе боевиков из Хомса

2 мая 2018 09:45 (UTC+04:00)

Сирийские власти достигли соглашения с вооруженной оппозицией о выводе ее формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщило во вторник агентство SANA, передает ТАСС.

По его информации, боевики должны в течение 48 часов сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, реактивные системы залпового огня, бронетехнику и транспортные средства. Также они передадут карты минных полей и подземных ходов и укажут местонахождение складов с боеприпасами.

Бандформирования удерживают в своих руках города Растан, Талбиса и Эль-Хоула в радиусе 10-12 км от Хомса. По условиям соглашения, боевики должны в течение трех дней открыть проезд по заблокированному ими участку шоссе Хомс - Хама и покинуть южные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

В рамках процесса локального примирения часть боевиков согласилась прекратить вооруженную деятельность и перейти на сторону правительства, воспользовавшись предоставленной амнистией. Члены непримиримых группировок будут выведены из северных окрестностей Хомса, на автобусах они направятся в Идлиб и Джераблус на севере Сирии.

24 апреля госминистр по национальному примирению Али Хейдар сообщил, что сирийские власти предложили заключить аналогичные соглашения вооруженным группировкам в южной провинции Дераа (110 км от Дамаска).

"Хомс и Дераа являются нашими ближайшими целями после стабилизации обстановки вокруг Дамаска, на этих направлениях сейчас идет серьезная работа", - подчеркнул Хейдар.

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Azernews Newspaper
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