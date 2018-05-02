МККК опасается вооруженных конфликтов на границах зон влияния в Сирии

2 мая 2018 13:40 (UTC+04:00)

Международный комитет Красного Креста отмечает некоторое улучшение ситуации в Сирии, однако озабочен возможностью того, что на границах сфер влияния "больших игроков" могут возникнуть новые вооруженные конфликты, заявил на брифинге президент МККК Петер Маурер, передает РИА Новости.

По его мнению, в настоящий момент в Сирии возникают зоны относительного контроля со стороны Дамаска, Турции и других крупных игроков. Однако в целом ситуация в стране улучшается.

"У меня создается впечатление, что мы подходим к порогу, когда большие игроки смогут создать из ситуации некий консенсус для прекращения войны. Иначе мы рискуем увидеть, что столкновения на границах этих зон влияния могут перерасти в новый конфликт", — сказал он.

Такие столкновения создают опасную ситуацию, полагает президент МККК.

"Опасная ситуация заключается в том, что де-факто зоны влияния больше не являются стабильными и внезапно могут стать границами боевых действий", — добавил он.

Глава МККК отметил, что в ближайшее время в Сирии, в частности, будет изменяться фокус гуманитарной помощи от удовлетворения срочных нужд в сторону более долгосрочных озабоченностей местных жителей. Это свидетельствует об относительном улучшении ситуации в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 11:52
Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе боевиков из Хомса
Арабские страны 09:45
В Сирии при обстреле коалиции погибли не менее 25 человек
Арабские страны 1 мая 17:05
Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Хомса
Россия 1 мая 15:17
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 1 мая 11:12
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 1 мая 11:10
Пентагон: США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулирования конфликта
США 1 мая 10:47
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 1 мая 08:10
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 30 апреля 18:30
Пентагон: США не наносили в ночь на понедельник удары по военным объектам в Сирии
США 30 апреля 17:57
Макрон надеется на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке
Европа 30 апреля 17:21
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Израиль 30 апреля 09:23
Лавров призвал срочно провести встречу по Сирии в астанинском формате
Россия 28 апреля 15:00
Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане
Политика 28 апреля 00:49
CША и Турция координируют свои действия на севере Сирии
США 27 апреля 17:45
Россия, Турция и Иран 28 апреля обсудят подготовку "Астаны-9" по Сирии
Политика 27 апреля 16:04
Лавров: Удар Запада по Сирии затруднил усилия по урегулированию
Россия 27 апреля 15:43
Швейцария запретила экспорт изопропанола в Сирию
Европа 27 апреля 14:29