В Сирии разбился российский истребитель

В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — говорится в сообщении.
Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.
В ведомстве заявили, что огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица.
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