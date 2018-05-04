Аббас переизбран председателем исполкома ООП

4 мая 2018 13:03 (UTC+04:00)

По итогам прошедшей в Рамалле 23-й сессии Палестинского национального совета Махмуд Аббас (Абу Мазен) был переизбран на пост председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), передает Stmegi официальное палестинское агентство WAFA.

Напомним, что исполком ООП, который считается в ПА высшим исполнительным органом политической власти, формируется без представителей ХАМАСа и "Исламского джихада".

Фактически глава исполкома ООП не может влиять на ситуации в секторе Газы, который с июня 2007 года контролируется ХАМАСом.

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