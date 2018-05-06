Сирийские войска вернули контроль над шоссе Хомс - Хама после шестилетнего перерыва

6 мая 2018 00:39 (UTC+04:00)

Сирийская армия вернула в субботу после шестилетнего перерыва под свой контроль шоссе Хомс - Хама, передает ТАСС со ссылкой на газету Al-Watan.

Согласно информации, это произошло благодаря начавшейся реализации соглашения о локальном примирении в северных окрестностях провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска).

По ее информации, боевики, которые блокировали с 2012 года эту стратегическую автостраду, покинули свои позиции, передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения. Издание отмечает, что восстановление движения автотранспорта по шоссе Хомс - Хама позволит связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.

Соглашение о примирении охватывает формирования вооруженной оппозиции, которые удерживают в своих руках города Растан, Талбиса, Тейр-Маале, Эль-Ганту и Эль-Хоула в радиусе 10-15 км от Хомса. На экстремистскую группировку "Джебхат ан-Нусра" договоренности с властями не распространяются.

Помимо населенных пунктов на севере провинции Хомс боевики должны покинуть южные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Часть из них согласилась прекратить вооруженную деятельность и перейти на сторону правительства, воспользовавшись предоставленной амнистией. Члены непримиримых группировок будут вывезены вместе с семьями в ближайшие дни на автобусах в Идлиб и Джараблус на север Сирии.

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