Более 64 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

В свои дома вернулись более 64 тыс. жителей Восточной Гуты, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает Интерфакс.

"Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 229 жителей Восточной Гуты", - заявил Евтушенко журналистам в воскресенье.

По его словам, продолжается работа по восстановлению города Дума в Восточной Гуте.

"В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано девять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 13 взрывоопасных предметов", - сообщил генерал-майор.

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