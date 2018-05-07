Более 64 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

7 мая 2018 01:39 (UTC+04:00)

В свои дома вернулись более 64 тыс. жителей Восточной Гуты, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает Интерфакс.

"Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 229 жителей Восточной Гуты", - заявил Евтушенко журналистам в воскресенье.

По его словам, продолжается работа по восстановлению города Дума в Восточной Гуте.

"В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано девять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 13 взрывоопасных предметов", - сообщил генерал-майор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВВС Ирака нанесли удары по командованию ИГ в Сирии
Другие страны 6 мая 11:00
Сирийские войска вернули контроль над шоссе Хомс - Хама после шестилетнего перерыва
Арабские страны 6 мая 00:39
В Израиле не видят в России соперника на Ближнем Востоке
Израиль 5 мая 14:33
Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍
США 5 мая 13:15
В Израиле рассказали, что Москва отслеживает действия Тель-Авива в Сирии
Израиль 5 мая 11:26
Тель-Авив может помешать поставкам С-300 Дамаску
Израиль 5 мая 10:39
В Израиле рассказали о "горячей линии" с российской авиабазой в Сирии‍
Израиль 5 мая 09:53
Авианосная группировка США бомбит позиции ИГ в Сирии
США 4 мая 22:13
В США пересматривают программы помощи Сирии
США 4 мая 19:10
Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе
Арабские страны 4 мая 17:55
В МИД Египта заявили, что не намерены направлять войска в Сирию
Арабские страны 4 мая 14:47
Россия продолжает содействовать расследованию экспертов ОЗХО в Сирии
Россия 4 мая 13:57
МИД РФ: США не собираются выводить свои войска из Сирии
Россия 4 мая 12:28
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 4 мая 11:42
Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке
США 3 мая 22:05
Мэй и Гутерреш заявили о необходимости независимого расследования в Сирии
Европа 3 мая 16:00
МИД Франции назвал независимым расследование ОЗХО в сирийской Думе
Европа 3 мая 15:43
Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США
Россия 3 мая 14:30