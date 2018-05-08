В Ливии силы маршала Хафтара освободили от боевиков восточную часть Дерны

Силы ливийского маршала Халифы Хафтара освободили от боевиков восточные районы города Дерна, в ходе боев погибли четыре солдата ливийской армии, сообщил РИА Новости военный источник в роте "аль-Буркан" главного командования ливийской армии.

Ранее Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находящегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

"Четыре солдата сил ливийской армии погибли во время боев у позиций экстремистов и террористов в ливийском городе Дерна на востоке страны", — заявил источник.

Он добавил, что ливийская армия вечером в понедельник освободила районы Эль-Фатаих и Эль-Хайля, которые контролировались "Советом шуры моджахедов Дерны".

Дерна расположена в 1000 километрах к востоку от Триполи. Город находится под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой". Ранее город контролировали боевики ИГ. Город Дерна считается последним оплотом исламистов на востоке страны, который контролируют силы под командованием маршала Хафтара.

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