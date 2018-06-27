Катар не обеспокоен санкциями США против энергосектора России

27 июня 2018 09:21 (UTC+04:00)

Катар не обеспокоен санкциями США против энергосектора РФ, заявил РИА Новости Саад Шерида Аль-Кааби, президент и генеральный директор Qatargas.

"Нет", — ответил он на вопрос, беспокоит ли Катар факт санкций за сотрудничество с Россией.

"У нас хорошее сотрудничество с Россией. Мы говорим с большим количеством компаний, российских и других. Мы расширяем сотрудничество со всеми нефтяными и газовыми компаниями в мире, но не говорим об этом. Это конфиденциально. Но Россия — очень важная страна, мы очень уважаем Россию, и у нас хорошее сотрудничество", — добавил глава Qatargas.

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Azernews Newspaper
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