Эр-Рияд не давал Трампу обещаний увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

1 июля 2018 06:12 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в беседе с президентом США Дональдом Трампом не давал гарантий нарастить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

"Как сказал саудовский чиновник высокого ранга, королевство не давало четких обещаний Трампу, но заверило США, что имеет возможность удовлетворить спрос", - говорится в материале. Имя источника не раскрывается. В начале июня газета представила оценки, согласно которым Саудовская Аравия нарастила добычу примерно до 10 млн баррелей в сутки. В материале отмечается, что Эр-Рияд теоретически может достичь уровня добычи в 12,5 млн баррелей в сутки, однако поддерживать его способен лишь в течение непродолжительного времени.

В статье приводятся слова другого источника, который отметил: "Саудовская Аравия на самом деле не хотела бы превышать уровень в 11 млн баррелей в день и не собирается наращивать текущие мощности добычи. Это дорого".

Ранее в субботу Трамп написал в Twitter, что попросил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, и получил согласие. Саудовское агентство печати позже сообщило, что лидеры обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. О планах увеличения объемов добычи на 2 млн баррелей в сутки в публикации не упоминалось.

В начале июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представитель администрации США позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и обратился с просьбой увеличить добычу в случае, если цена на нее пойдет вверх в результате возобновления американских санкций против Ирана и сокращения экспорта иранской нефти. Один из источников добавил, что разговор состоялся 7 мая, за день до того, как Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

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Azernews Newspaper
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