После крушения лодки у берегов Ливии пропали более 60 мигрантов

3 июля 2018 06:53 (UTC+04:00)

Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Ливии, более 60 человек пропали, сообщил РИА Новости представитель ВМС страны.

Как сообщил представитель ВМС, резиновая лодка, на борту которой находились 104 мигранта, затонула у берегов Ливии. Не менее 63 человек пропали.

При этом береговой охране удалось спасти 276 человек с трех лодок, в том числе 41 мигрант был спасен с затонувшей лодки. Отмечается, что среди них есть граждане нескольких стран.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
У берегов Малайзии перевернулось судно с мигрантами из Индонезии
Другие страны 2 июля 19:06
Главы Чехии и Словакии на встрече с Макроном приветствовали заявление ЕС по мигрантам
Европа 30 июня 17:02
Меркель хочет разместить не зарегистрированных в ФРГ мигрантов в спеццентрах
Европа 30 июня 14:45
Польша выступила против создания центров приема мигрантов внутри Евросоюза
Европа 29 июня 17:45
Премьер-министр Швеции недоволен итогами саммита ЕС по мигрантам
Европа 29 июня 15:02
Франция не будет открывать центры для мигрантов
Европа 29 июня 13:57
Саммит ЕС одобрил меры по дальнейшему сокращению притока мигрантов
Европа 29 июня 09:17
Ливийская армия объявила о взятии под контроль последнего оплота террористов в стране
Другие страны 29 июня 01:25
Ливийские военные ликвидировали главаря "Аль-Каиды"
Арабские страны 25 июня 18:33
Ливия выступила против лагерей беженцев на своей территории
Арабские страны 25 июня 15:43
У побережья Ливии спасли более 450 мигрантов
Арабские страны 25 июня 07:43
В Ливии освободили трех турецких граждан, похищенных в ноябре 2017 года
Турция 24 июня 09:36
Более 500 детей иммигрантов вернулись к родителям, сообщили в МВБ США
США 24 июня 08:07
У побережья Испании спасли почти 570 мигрантов
Европа 23 июня 16:24
Премьер Болгарии потребовал закрытия внешних границ ЕС для мигрантов
Европа 22 июня 19:54
Ливийская армия освободила нефтяные порты от боевиков
Арабские страны 21 июня 13:39
Дональд Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов‍
США 21 июня 04:00
Трамп заявил о необходимости ареста нелегальных мигрантов в США
США 19 июня 19:09