Египетские военные ликвидировали трех экстремистов на Синайском полуострове

3 июля 2018 11:43 (UTC+04:00)

Военные Египта в ходе антитеррористической операции "Синай-2018" за последние несколько дней ликвидировали трех экстремистов, еще порядка 60 подозреваемых в связях с террористами задержаны, говорится в заявлении египетской армии, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ВС страны при поддержке полиции обнаружили и изъяли десятки единиц оружия и боеприпасы, ликвидировали несколько тоннелей, укрытий и складов, использовавшихся экстремистами в разных частях Синайского полуострова.

Операция "Синай-2018" продолжается с февраля. За это время были уничтожены порядка 200 экстремистов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Премьер Японии посетит Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет
Другие страны 2 июля 09:25
В Египте перевернулся автобус
Арабские страны 30 июня 18:10
США и Египет обсудили палестино-израильское урегулирование
США 21 июня 18:23
Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Россия 19 июня 23:57
Салах сыграет в матче чемпионата мира со сборной России
Россия 17 июня 20:34
Президент Египта сменил ключевых силовиков и министров экономического блока
Арабские страны 14 июня 15:09
В результате взрыва в промышленной зоне на севере Египта пострадали 39 человек
Арабские страны 10 июня 00:31
Беларусь и Египет обсуждают создание совместного делового совета
Беларусь 4 июня 17:07
Ас-Сиси вступил в должность президента Египта на второй срок
Арабские страны 2 июня 13:24
МИД РФ приветствовал договоренность Палестины и Израиля о прекращении огня
Россия 30 мая 12:20
Израиль атаковал 35 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы
Израиль 29 мая 17:22
Россия и Египет в среду подпишут соглашение по промзоне в Порт-Саиде
Россия 23 мая 15:47
Палестина станет полноправным членом ОЗХО
Арабские страны 23 мая 15:30
В Египте перевернулся микроавтобус, погибли трое
Арабские страны 20 мая 18:15
Во Франции предотвратили теракт
Европа 18 мая 11:13
Праздник культуры и искусства Азербайджана в Египте (ФОТО)
Культура 15 мая 18:58
Туристическая яхта затонула у берегов Хургады в Египте
Арабские страны 15 мая 12:03
Шойгу сообщил о расширении военных связей с Египтом
Россия 14 мая 16:23