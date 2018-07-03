Египетские военные ликвидировали трех экстремистов на Синайском полуострове

Военные Египта в ходе антитеррористической операции "Синай-2018" за последние несколько дней ликвидировали трех экстремистов, еще порядка 60 подозреваемых в связях с террористами задержаны, говорится в заявлении египетской армии, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ВС страны при поддержке полиции обнаружили и изъяли десятки единиц оружия и боеприпасы, ликвидировали несколько тоннелей, укрытий и складов, использовавшихся экстремистами в разных частях Синайского полуострова.

Операция "Синай-2018" продолжается с февраля. За это время были уничтожены порядка 200 экстремистов.

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