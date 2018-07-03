В ООН призвали Иорданию оставить открытой границу с Сирией для беженцев

3 июля 2018 13:56 (UTC+04:00)

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека призывает Иорданию оставить открытой границу с Сирией для беженцев, которые спасаются от боевых действий на юге страны, заявила во вторник пресс-секретарь УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

"Офис Верховного комиссара ООН работает с властями Иордании и призывает страну оставить открытой границу (с Сирией), а также региональные государства принимать еще больше беженцев, если они могут", — сказала Тросселл.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам, на границе с Иорданией в настоящее время находится порядка 40 тысяч человек.

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