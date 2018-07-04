Очередная встреча по сирийскому урегулированию запланирована на конец июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Также очень ценим роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе, очередная встреча в рамках которого запланирована на конец этого месяца", — сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

К настоящему моменту в Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что точной даты следующей встречи по Сирии в Астане нет, но есть надежда на ее проведение до конца года.

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