Очередная встреча по сирийскому урегулированию запланирована на конец июля

4 июля 2018 12:42 (UTC+04:00)

Очередная встреча по сирийскому урегулированию запланирована на конец июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Также очень ценим роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе, очередная встреча в рамках которого запланирована на конец этого месяца", — сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

К настоящему моменту в Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что точной даты следующей встречи по Сирии в Астане нет, но есть надежда на ее проведение до конца года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кремль подтвердил подготовку к встрече Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Россия 13:58
Казахстан планирует ввести временные ограничения на импорт российского бензина
Казахстан 12:59
Сергей Лавров: Cитуация в палестино-израильском урегулировании вызывает тревогу
Россия 12:55
Alstom о процессе завершения сделки с «Казахстанскими железными дорогами» (Эксклюзив)
Бизнес 12:52
Япония ведет подготовку к встрече Абэ и Путина на ВЭФ
Другие страны 10:58
В Казахстане назвали возможные сроки проведения новой встречи по Сирии
Казахстан 10:49
Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию
Россия 05:34
Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии
В мире 04:21
В Израиле сообщили о взрыве на военной базе близ сирийского города Деръа
Израиль 3 июля 17:43
Во Внуково аварийно сел самолет из Турции
Россия 3 июля 17:40
Американский сенатор назвал возможный визит российских депутатов в США полезным
Россия 3 июля 17:29
"Самрук-Қазына" досрочно погасил крупный кредит
Казахстан 3 июля 17:00
Нурсултан Назарбаев утвердил закон о снижении налога для казахстанцев с низкой зарплатой
Казахстан 3 июля 15:40
Володин: Госдума России открыта к диалогу с американскими парламентариями
Россия 3 июля 15:28
В Казахстане начнется реализация 63 проектов на $6,8 млрд
Казахстан 3 июля 15:04
Обнародованы объёмы инвестиций в агропромышленный комплекс Казахстана
Бизнес 3 июля 14:58
Производство бензина в Казахстане увеличилось
Энергетика 3 июля 14:28
В ООН призвали Иорданию оставить открытой границу с Сирией для беженцев
Арабские страны 3 июля 13:56