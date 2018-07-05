Президент Палестины планирует посетить Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Россию 13-16 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщил дипломатический источник.

"Визит запланирован на 13-16 июля", - сказал собеседник агентства.

Комментируя информацию СМИ о том, что Аббас доставлен в госпиталь города Рамалла, диписточник сказал: "Речь идет лишь о плановом осмотре".

По его словам, в ходе переговоров на высшем уровне, которые ожидаются 14 июля, Аббас планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также будет затронута тематика саммита Россия - США в Хельсинки.

Портал i24news сообщил в четверг, что президент Палестины доставлен в госпиталь для прохождения медосмотра. При этом утверждается, что по медицинским соображениям Аббас якобы не сможет приехать в РФ на финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в "Лужниках". Ранее глава палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб сообщил агентству WAFA, что президент намерен присутствовать на финале.

15 мая Аббас перенес операцию на среднем ухе, после чего был госпитализирован из-за возникшей пневмонии. 28 мая палестинский лидер выписался из больницы в городе Рамалла. В прошлом здоровье 82-летнего палестинского президента неоднократно становилось предметом слухов и спекуляций.

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