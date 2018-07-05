В Иордании прокомментировали требование ООН открыть границы беженцам

5 июля 2018 17:50 (UTC+04:00)

Требование ООН предоставить сирийским беженцам убежище в Иордании противоречит интересам королевства, заявила РИА Новости госминистр Иордании по делам СМИ Джумана Гунаймат.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал удвоить усилия по прекращению огня на юге Сирии и предоставлению для гуманитарных организаций возможностей для доставки помощи населению и эвакуации раненых. Глава УВКБ ООН также призвал Иорданию помогать вновь прибывающим беженцам.

"Иордания приняла решение закрыть границы, чтобы сохранить свою безопасность и избежать любых угроз безопасности… Открытие границ для предоставления убежища беженцам по просьбе ООН наталкивается на эти интересы", — заявила Гунаймат.

Она отметила, что решение заключается не в открытии границ, а в приходе к политическому урегулированию проблемы.

Ранее иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади заявил, что Иордания не примет беженцев с юга Сирии, ее границы останутся закрытыми. По его словам, контакты Иордании по поводу ситуации на юге Сирии нацелены на предотвращение кровопролития, поддержку политического решения и помощь беженцам на территории Сирии.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

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