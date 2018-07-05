На юге Сирии один человек погиб из-за обстрелов боевиков

Боевики открыли огонь из минометов по жилым кварталам города Дераа на юге Сирии, один человек погиб и восемь получили ранения, сообщают РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство Сана.

По данным агентства, боевики вели огонь со стороны лагеря беженцев, расположенного рядом с городом.

Также отмечается, что обстрелы кварталов Дераа продолжаются практически ежедневно, из городских больниц регулярно поступают сообщения о погибших и пострадавших.

Сирийская армия в свою очередь отвечает артиллерийским огнем по позициям террористов.

Правительственные войска продолжают вести бои против террористических группировок на юго-западе, западе и востоке города Дераа. На востоке бои идут на окраинах города Сайда, на западе армия взламывает оборонительные позиции террористов в городе Тафас

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