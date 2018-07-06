Сирийская армия взяла под контроль главный пограничный переход с Иорданией

6 июля 2018 17:54 (UTC+04:00)

Правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — "Насиб". На границе поднят государственный флаг Сирии, передает РИА Новости.

Армия САР вдоль границы прошла без боя почти двадцать километров.

Занять пограничную линию в провинции Дераа удалось благодаря успешным переговорам российской стороны с главарями незаконных бандформирований.

Сирийские силы охраны границ продолжают стягивать к опорным пунктам тяжелую технику, танки и пехоту для укрепления позиций.

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" предпринимают попытки контратаковать позиции армии у КПП "Насиб" используя минометы и крупнокалиберные пулеметы.

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