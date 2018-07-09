Сирийские ПВО подбили израильский самолет

Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в воскресенье вечером агентство SANA.

По его данным, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.

Агенство также сообщает, что атаку на авиабазу совершили израильские ВВС.

По данным SANA, системам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.

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