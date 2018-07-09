Сирийские ПВО подбили израильский самолет

9 июля 2018 00:51 (UTC+04:00)

Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в воскресенье вечером агентство SANA.

По его данным, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.

Агенство также сообщает, что атаку на авиабазу совершили израильские ВВС.

По данным SANA, системам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие
Россия 7 июля 11:39
На севере Израиля ощущались подземные толчки
Израиль 7 июля 11:19
ОЗХО: при химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор
Арабские страны 6 июля 23:06
Сирийская армия взяла под контроль главный пограничный переход с Иорданией
Арабские страны 6 июля 17:54
Германия призвала Россию обеспечить прекращение огня на юго-западе Сирии
Европа 6 июля 15:07
Лавров и Зариф обсудили международные вопросы
Россия 6 июля 15:04
Лента новостей
Скончалась пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери британка
Европа 01:17
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поезда в Турции
Турция 00:32
В Афганистане за сутки ликвидировали более 120 боевиков
Другие страны 00:13
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Другие страны 8 июля 23:51
В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции
Арабские страны 8 июля 23:22
Азербайджанские гимнасты стали первыми в синхронных прыжках на батуте на Кубке мира в Швейцарии
Общество 8 июля 23:03
В Мексике в результате ряда нападений на бары убиты не менее 15 человек
Другие страны 8 июля 22:33
Вьетнам заинтересован в создании СП с Азербайджаном в нефтегазовой сфере (Эксклюзив)
Энергетика 8 июля 22:14
Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар
Европа 8 июля 22:10