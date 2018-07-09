К перемирию на юго-западе Сирии присоединились уже 90 населенных пунктов

Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в Юго-западной зоне деэскалации в Сирии, увеличилось до 90, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90. В провинции Деръа – 75, в том числе за сутки – 16, в провинции Эс-Сувейда – 15, за сутки – один", — говорится в сообщении.

Как сообщается, представители российского Центра по примирению ведут переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Кроме этого, совместно с вооруженными силами Сирии подготовлен пункт перехода в районе города Деръа. Всего планируется вывести до тысячи человек.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 4 случая стрельбы в провинциях: Латакия – 3, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в провинциях: Хама – 1, Алеппо – 1", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 10 жителей.

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