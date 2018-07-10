Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную йеменскими повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по провинции Джизан на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовский канал al-Ekhbariya.

Ранее арабские СМИ сообщали, что хуситы заявили о запущенной ими баллистической ракете типа "Бадр-1" по экономическому центру в Джизане.

"Силы ПВО (Саудовской Аравии) перехватили ракету, запущенную повстанцами-хуситами по провинции (города) Эш-Шукайк (провинция Джизан)", — говорится в сообщении телеканала.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.

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