У берегов Йемена произошло землетрясение магнитудой 5,4

15 июля 2018 07:31 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Аденском заливе неподалеку от берегов Йемена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 01.57 по времени UTC в 136 километрах к юго-юго-востоку от района Сайхут провинции Эль-Махра на юго-востоке Йемена. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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