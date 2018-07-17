Дамаск пообещал не вводить войска в демилитаризованную зону на Голанских высотах

17 июля 2018 17:17 (UTC+04:00)

Сирия согласилась не вводить войска и тяжелое вооружение в демилитаризованную зону на границе с Израилем на Голанских высотах в случае размещения там своих сил.

Дамаск дал такое согласие в соответствии с соглашением о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на израильское издание Ynetnews.

В настоящее время обсуждается вопрос о выводе из южной зоны деэскалации Сирии всех несирийских вооруженных формирований и о размещении на границе с Иорданией и Израилем сирийских правительственных войск. Израиль настаивает на том, чтобы сирийская армия в этом случае не заходила в демилитаризованную зону, созданную на границе в соответствии с соглашением от 1974 года.

Согласно информации израильских СМИ, Дамаск контролирует около 90% приграничной провинции Деръа, и правительственные силы сейчас продвигаются к границе с Израилем. По последним данным, сирийские войска заняли стратегически важную высоту Аль-Хара близ Голанских высот.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что холм был отбит у боевиков на второй день штурма в рамках операции, нацеленной на освобождение последних территорий на юго-западе Сирии.

Накануне на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что после разгрома террористов в южной зоне деэскалации в Сирии ситуацию на Голанских высотах нужно вернуть к соглашению 1974 года, это позволит обеспечить безопасность Израиля, в пользу чего выступает РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране задержали группу боевиков ИГ
Политика 16:20
Туркменистан изучает опыт Израиля в области животноводства
Бизнес 14:38
Израиль остановил поставки топлива в сектор Газа
Израиль 13:02
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Россия 11:35
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Израиль 16 июля 19:05
Безопасность нового аэропорта в Израиле обеспечат военные разработки
Израиль 16 июля 16:41
Лента новостей
Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Бизнес 17:58
Etisalat выбрала решение азербайджанской компании для развертывания туристического Wi-Fi в Дубае
ИКТ 17:57
«Vodafone Украина» внедрит решение IT-компании Азербайджана
ИКТ 17:53
Минэкологии Азербайджана оштрафовало ряд центров отдыха
Общество 17:50
Производитель золота в Азербайджане погасил почти всю кредитную задолженность
Бизнес 17:47
Украина и Турция хотят создать предприятие по производству Ан-188
Турция 17:44
FAO о необходимых мерах для еще большего улучшения продбезопасности в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 17:43
Племянник Сержа Саргсяна подозревается в похищении человека
Армения 17:39
Оглашена дата открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer
Энергетика 17:39