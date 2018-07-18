В Сирии появился центр приема, распределения и размещения беженцев

Центр приема, распределения и размещения беженцев для оказания помощи по возвращению сирийцев создан в САР, сообщило Минобороны РФ.

"В рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания Российской Федерацией по согласованию с руководством Сирийской Арабской Республики на территории Сирии создан Центр приема, распределения и размещения беженцев", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

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