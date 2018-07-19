В Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли восемь человек

19 июля 2018 18:29 (UTC+04:00)

Восемь мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в четверг при ударе авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях провинции Саада.

"Авиация коалиции нанесла удар по району Аль Эс-Сайфи в округе Сахар, который привел к гибели восьми человек, пятеро пострадали, в том числе дети", — заявил источник.

В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.

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