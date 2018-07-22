Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страны

Боевые самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по местным жителям у города Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA. Источники агентства сообщают о большом количестве погибших и раненых, передает Интерфакс.

Гражданские лица "бежали из города Эс-Сус, спасаясь от случайных попаданий бомбардировок коалиции и действий террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России), которые присутствуют в городе", поясняет SANA.

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