На западе Йемена семь человек погибли из-за обстрелов

23 июля 2018 15:55 (UTC+04:00)

Семеро человек погибли, четверо получили ранения в результате артиллерийского обстрела повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в городе Хайс к югу от порта Ходейда на западе Йемена, передает РИА Новости со ссылкой на йеменское агентство САБА.

Война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается в Йемене с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.

"Три минометных снаряда, запущенные повстанцами-хуситами из их позиций на горе Раас, попали по трем домам в городе Хайс, в результате чего погибли семь человек, в том числе четверо детей, две женщины и мужчина, а четыре человека пострадали с ранениями различной степени тяжести", — заявил источник.

Источник добавил, что жители города Хайс в понедельник вышли на улицы для протестов, требуя силы национальной йеменской армии преследовать оставшихся боевиков в горах Раас и Эль-Муджашаа, которые считаются позициями для ударов по жилым районам.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.

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