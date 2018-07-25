Теракт в сирийской Эс-Сувейде унес жизни 38 человек

25 июля 2018 11:10 (UTC+04:00)

Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек, сообщил РИА Новости источник в полиции.

Пострадали более 30 человек, добавил собеседник агентства.

Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки "Исламское государство", ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство. Кроме того, жители деревни Дума, которая находится недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство САНА.

Позднее губернатор провинции Эс-Сувейда Амир аль-Аши сообщил, что одного из смертников удалось задержать; двое других ликвидировали.

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