Жертвами терактов в сирийской Эс-Сувейде стали свыше 200 человек

25 июля 2018 23:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере 215 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки "Исламское государство", ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство. Кроме того, жители деревни Дума, которая находится недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство САНА.

Позднее губернатор провинции Эс-Сувейда Амир аль-Аши сообщил, что одного из смертников удалось задержать; двоих других ликвидировали.

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