Сирийская армия уничтожила 75 боевиков

26 июля 2018 02:45 (UTC+04:00)

Сирийская армия и бойцы местного ополчения ликвидировали около 75 боевиков террористической группировки "Исламское государство", отражая атаку на деревню на востоке и северо-востоке провинции Эс-Сувейда, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора провинции Эс-Сувейда Амера Аль-Ашши.

"Сирийская армия прибыла в зону (боевых действий) и вступила в бой с нападающими и ликвидировала около 75 террористов",- сказал Аль-Ашши.

Напомним, в среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор. Число жертв в результате атаки и терактов боевиков в Эс-Сувейде превысило 170 человек, ранения получили более 200 мирных граждан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жертвами терактов в сирийской Эс-Сувейде стали свыше 200 человек
Арабские страны 25 июля 23:28
США ввели санкции за поставку электроники в Сирию
США 25 июля 18:58
На севере Израиля сработали сирены тревоги
Израиль 25 июля 18:34
Россия доставила в Сирию более 30 тонн гумпомощи
Россия 25 июля 18:15
Сбитый Израилем сирийский самолет был истребителем Су-22
Израиль 25 июля 14:17
Теракт в сирийской Эс-Сувейде унес жизни 38 человек
Арабские страны 25 июля 11:10
Лента новостей
Мексика требует от Канады равных прав для своих рабочих
Другие страны 02:26
США собираются добиваться реформирования ВТО
США 01:35
В одном из сел Гёйгёльского района Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд
Происшествия 01:30
Турция не собирается портить отношения с Ираном из-за США – Эрдоган
Турция 00:35
Трамп получил уступки от Брюсселя во избежание торговой войны, пишут СМИ
США 00:21
Жертвами терактов в сирийской Эс-Сувейде стали свыше 200 человек
Арабские страны 25 июля 23:28
Азербайджанский ФК «Карабах» сыграл вничью с «Кукеси» в Албании
Общество 25 июля 23:01
В Бельгии предложили привязать оплату труда к его производительности
Европа 25 июля 22:53
В Азербайджане задержано 62 незаконных мигранта (ФОТО)
Общество 25 июля 22:47