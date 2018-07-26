Сирийская армия уничтожила 75 боевиков

Сирийская армия и бойцы местного ополчения ликвидировали около 75 боевиков террористической группировки "Исламское государство", отражая атаку на деревню на востоке и северо-востоке провинции Эс-Сувейда, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора провинции Эс-Сувейда Амера Аль-Ашши.

"Сирийская армия прибыла в зону (боевых действий) и вступила в бой с нападающими и ликвидировала около 75 террористов",- сказал Аль-Ашши.

Напомним, в среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор. Число жертв в результате атаки и терактов боевиков в Эс-Сувейде превысило 170 человек, ранения получили более 200 мирных граждан.

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