Сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот ИГ в Дераа

30 июля 2018 20:00 (UTC+04:00)

Правительственные войска восстановили контроль над поселением Шаджра — крупнейшим и одним из последних оплотов террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Дераа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.

По его словам, армия штурмовала поселения в долине Ярмук с двух направлений — с северо-запада и северо-востока.

"Саперы начали осмотр и разминирование освобожденной территории", — добавил он.

После освобождения Шаджра перед сирийской армией остается задача освободить около 25 квадратных километров территории и освободить от ИГ еще пять деревень, после чего провинция Дераа будет полностью зачищена от террористов.

На прошлой неделе заместитель официального представителя МИД Артем Кожин сообщил на брифинге, что на юго-западе Сирии в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра завершается ликвидация террористического очага.

Члены непримиримых бандформирований из Дераа и Эль-Кунейтры вынуждены перемещаться в провинцию Идлиб. В ходе интервью российским журналистам 26 июля президент Сирии Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.

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