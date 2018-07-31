Три человека погибли и 44 получили ранения в результате ДТП в Абу-Даби

31 июля 2018 02:01 (UTC+04:00)

Три человека погибли и 44 получили ранения в ДТП с участием автобуса в Абу-Даби, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, перевозивший рабочих автобус врезался в следовавшую перед ним легковую машину, которая, в свою очередь, врезалась в микроавтобус. В результате ДТП автобус несколько раз перевернулся и врезался в металлическое дорожное заграждение, что и привело к человеческим жертвам.

Среди погибших и раненых в результате ДТП — только находившиеся в автобусе рабочие из азиатских стран, водители транспортных средств не пострадали.

По версии полиции, в столкновении виноват водитель автобуса, который ехал с превышением скорости, не соблюдал дистанцию и

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