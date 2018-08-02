Сирийские власти приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо

2 августа 2018 09:39 (UTC+04:00)

Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо, сообщил заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно, передает РИА Новости.

"Государственная программа восстановления включает три этапа. Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап — адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно", — сказал Кюйно журналистам.

В Алеппо из других провинций, а также из Ливана, Иордании и Турции вернулись уже более миллиона человек. Они с пониманием относятся к тому, что пока функционирует не вся инфраструктура в населенных пунктах, поэтому стараются помогать друг другу. Так, житель города Бинан Махмуд возит воду людям на своем тракторе, так как централизованное водоснабжение пока отсутствует.

"Скважина с питьевой водой в километре отсюда, я набираю цистерну и привожу в город. Денег не беру, но некоторые люди дают мне на топливо для трактора, чтобы я не прекращал это делать", — рассказал он.

Вернувшиеся беженцы также активно занимаются земледелием и восстанавливают огороды у своих домов, которые служат источником пропитания. Кроме того, в провинции также активно восстанавливают школы, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс. Мирные сирийцы рады тому, что смогли вновь оказаться дома, и неохотно вспоминают ужасы войны.

"Мы были вынуждены бежать отсюда в 2014 году, когда в Алеппо началась настоящая война. Боевики уничтожали города и поселки, не щадили никого. Было очень опасно", — рассказывает Хусейн аш-Шальх, который вернулся в Алеппо вместе с десятью детьми.

Из-за боевиков Алеппо вынуждены были покинуть более 6 миллионов мирных жителей. О полном освобождении этой провинции от террористов Генштаб ВС РФ сообщил в августе 2017 года.

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