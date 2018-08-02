СМИ сообщили об авиаударе аравийской коалиции по госпиталю в Йемене

2 августа 2018 19:29 (UTC+04:00)

Самолеты ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в четверг нанесли удар по госпиталю, расположенному на восточном побережье Йемена. Как сообщает телеканал Al Massira, в результате атаки могли погибнуть люди, передает ТАСС.

По информации телеканала, удар был нанесен в провинции Эль-Ходейда. Подробности произошедшего пока не приводятся.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период были ранены 18,5 тыс. йеменцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саудовская компания может реализовать проекты в сфере электронной коммерции в Узбекистане
Бизнес 1 августа 14:23
Цены на нефть слабо колеблются
Энергетика 27 июля 11:28
Турецкие паломники попали в ДТП в Саудовской Аравии
Турция 26 июля 15:42
Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии
Энергетика 26 июля 11:19
В Саудовской Аравии запретили операции, приносящие вред животным
Арабские страны 25 июля 15:44
На западе Йемена семь человек погибли из-за обстрелов
Арабские страны 23 июля 15:55
Лента новостей
Поддержка США проекта ТАР усилит интерес Вашингтона к Баку - эксперт
Энергетика 19:58
В Сирии арестовали четырех боевиков ИГ
Арабские страны 19:56
Обнародованы сроки освобождения проекта IGB от тарифного регулирования (Эксклюзив)
Энергетика 19:25
На двух улицах в Ясамальском районе Баку начался ремонт (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 19:22
В лесу на Агсуинском перевале вновь начался пожар
Общество 19:18
Ким Чен Ын написал еще одно письмо Трампу
Другие страны 19:06
Украинские бренды значительно расширят свое присутствие в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 19:05
Азербайджан увеличит производство хурмы (Эксклюзив)
Бизнес 19:00
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4
Китай 18:44