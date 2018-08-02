СМИ сообщили об авиаударе аравийской коалиции по госпиталю в Йемене

Самолеты ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в четверг нанесли удар по госпиталю, расположенному на восточном побережье Йемена. Как сообщает телеканал Al Massira, в результате атаки могли погибнуть люди, передает ТАСС.

По информации телеканала, удар был нанесен в провинции Эль-Ходейда. Подробности произошедшего пока не приводятся.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период были ранены 18,5 тыс. йеменцев.

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