В Сирии арестовали четырех боевиков ИГ

2 августа 2018 19:56 (UTC+04:00)

Сирийские военные арестовали четверых боевиков террористической группировки "Исламское государство" в районе освобожденной деревни Эль-Кувейа на юго-западе провинции Дераа, передает корреспондент РИА Новости.

По словам сирийских военных, один из пойманных был контрабандистом и снабжал террористов ИГ оружием из Иордании.

"Все задержанные будут переданы военной разведке. Мы их поймали среди жителей. Они пытались выдать себя за мирных граждан",- рассказал РИА Новости сирийский офицер.

Сирийская армия во вторник завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра.

Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

Благодаря военной дипломатии российских офицеров боевики незаконных бандформирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону сирийской армии. Часть радикально настроенных боевиков отказалась от примирения и была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.

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