В ОАЭ нелегальному мигранту простили штраф на 350 тысяч долларов

6 августа 2018 00:22 (UTC+04:00)

Штрафы в размере 1,4 миллиона дирхамов (более 350 тысяч долларов) простили нелегальному мигранту из Бангладеш в ходе визовой амнистии в ОАЭ, сообщает в воскресенье эмиратское издание Khaleej Times, пишет РИА Новости.

Согласно изданию, такая крупная сумма штрафов накопилась из-за того, что 22-летний бангладешец с самого рождения находился в эмирате Умм эль-Кувейн на нелегальном положении. В результате амнистии он сумел получить временную визу для пребывания в ОАЭ.

Визовая амнистия в ОАЭ стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. Нарушители визового режима могут восстановить свой легальный статус без уплаты штрафов или беспрепятственно покинуть страну.

В последний раз подобная визовая амнистия проводилась в ОАЭ в 2013 году, ей воспользовалось 62 тысячи нелегальных резидентов. В отличие от предыдущих случаев, большинство нарушителей в этот раз не будут внесены в черный список и смогут беспрепятственно приехать в ОАЭ по новой въездной визе.

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