В Сирию из Ливана 5 августа вернулись более 200 беженцев

7 августа 2018 18:26 (UTC+04:00)

Более 200 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана 5 августа, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"По уточненным данным, 5 августа 2018 года из Ливана в Сирию через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Эль-Дабусия" и "Эль-Кусайр" возвратились 207 (62 женщины и 106 детей) сирийских граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 18 июля из Ливана вернулись 5667 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 2972, "Джейдет-Ябус" – 2007, "Эль-Дабусия" – 371, "Эль-Кусайр" – 317, а с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

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