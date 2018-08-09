В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 130 человек

Более 130 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщил представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев полковник Самер Мхан, передает РИА Новости.

Очередное совместное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского ЦПРРБ по вопросам возвращения сирийских беженцев состоялось в четверг в Дамаске.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана вернулись 136 человек. Через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" - 108 и "Эль-Дабусия" - 28 сирийских граждан. Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 6 381 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" - 2 972, "Джейдет-Ябус" - 2 531, "Эль-Дабусия" - 561, "Эль-Кусайр" - 317. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек", - рассказал полковник Самер Мхан на заседании.

Он доложил, что в места постоянного проживания за сутки возвратились 362 сирийца, из них в провинцию Хомс - 208; в Восточную Гуту - 91; из Идлибской зоны деэскалации через пропускной пункт "Абу-эд-Духур" в провинцию Алеппо возвратились 63 мирных жителя и 5 единиц техники.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению жилых домов и социально-значимых объектов. За сутки восстановлено 11 жилых домов (Хшам - шесть, Восточная Гута - пять).

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