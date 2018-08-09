В Йемене 29 детей погибли при нападении на автобус

9 августа 2018 17:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет погибли, 30 детей пострадали при нападении на автобус в йеменском городе Саада, сообщается в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК) в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее представитель МККК в Йемене Мирелла Ходейб сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. Между тем, представитель минздрава в контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери в Twitter сообщил, что в результате авиаудара по Сааде погибло свыше 40 человек, более 60 получили ранения.

"Наша медицинская команда получила тела 29 детей, все они в возрасте до 15 лет, и 48 раненых, среди них 30 детей", - говорится в заявлении.

Телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что ракета принадлежала коалиции и была нацелена на пусковые установки повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в йеменской Сааде, запустивших в ночь со среды на четверг ракету по саудовскому городу Джизан.

Ранее коалиция заявила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами по городу Джизан на юге королевства. Саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики сообщило, что один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при падении фрагментов баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии

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