Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции в Йемене

10 августа 2018 03:15 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением авиаудара арабской коалиции по йеменскому городу Саада, во время которого погибли десятки детей, говорится в заявлении пресс-офиса генсека, передает РИА Новости.

Ранее МККК сообщал, что по меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет погибли, 30 детей пострадали при обстреле автобуса в йеменском городе Саада. Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на принадлежащее повстанцам министерство здравоохранения в Сане информировал, что число погибших увеличилось до 47 человек, 77 получили ранения.

"Генеральный секретарь осуждает воздушный удар, нанесенный силами коалиции в Сааде, который попал в оживленную рыночную зону и по автобусу, перевозившему детей из летнего лагеря", — говорится в заявлении. По данным пресс-офиса, "местные органы здравоохранения подтвердили, что десятки людей были убиты и ранены, большинство из них дети в возрасте от 10 до 13 лет". Генсек выразил "глубочайшие соболезнования семьям погибших".

Гутерреш призвал стороны конфликта выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, "в частности, основополагающие правила разграничения, пропорциональности и меры предосторожности при атаках". "Генеральный секретарь подчеркивает, что все стороны должны постоянно проявлять осторожность в ходе военных операций во избежание жертв среди гражданского населения, и призывает к независимому и оперативному расследованию этого инцидента", — добавляется в сообщении.

Пресс-офис отмечает, что генсек ООН "снова экстренно призывает к политическому урегулированию, переговорам внутри йеменского диалога как единственному пути прекращения конфликта". "Он настоятельно призывает все стороны к деэскалации конфликта и конструктивному участию в политическом процессе, включая консультации, запланированные в сентябре в Женеве", — говорится в сообщении.

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