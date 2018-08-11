В Сирию хотят вернуться более 1,7 миллиона беженцев

Более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира, больше всего желающих находится в Ливане, Турции и Германии, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 миллион 712 тысяч 234 сирийца из девяти стран мира (Ливан — 889 тысяч 031, Турция — 297 тысяч 342, Германия — 174 тысячи 897, Иордания — 149 тысяч 268, Ирак — 101тысяча 233, Египет — 99 тысяч 834, Дания — 412, Бразилия — 149, Австрия — 68)", — говорится в документе.

Также в Центре рассказали, что за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 142 беженца. Всего в рамках границ Сирии в свои дома за сутки вернулись 288 человек.