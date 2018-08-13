В Идлибе число жертв при взрыве выросло до 50 человек

13 августа 2018 01:42 (UTC+04:00)

Число погибших при взрыве на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии увеличилось до 50, передает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозици

Ранее источник сообщил о 36 погибших, более 40 пострадали.

"Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы", — заявил источник.

По его словам, взрыв произошел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси. Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. На данный момент причина взрыва не установлена.

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