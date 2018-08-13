В Сирии задержали 12 боевиков ИГ и их сообщников

13 августа 2018 17:10 (UTC+04:00)

Силы союзной США группировки "Магавир ас-Саура" задержали группу террористов запрещенной в России организации "Исламское государство" и их сообщников, сообщила в понедельник коалиция во главе с США, передает РИА Новости.

По ее данным, 12 "подозрительных лиц" были задержаны еще 9 августа в 55-километровой зоне деконфликтации в районе Эт-Танфа на юге страны.

"После задержания и расследование были установлены личности пяти террористов ДАИШ (ИГ)… Еще семь лиц подозреваются в том, что помогали ДАИШ, проводя террористов через зону избежания конфликтов", - сообщили в коалиции.

Представитель "Магавир ас-Саура" заявил в этой связи, что союзные США силы будут и впредь задерживать террористов ИГ, которые попытаются проникнуть в зону деконфликтации.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.

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