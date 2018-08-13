В Сирию из Ливана за четыре месяца вернулись более 25 тысяч беженцев

13 августа 2018 20:47 (UTC+04:00)

Более 25 тысяч человек, которые вынуждены были бежать из провинции Дамаск в Ливан во время войны в Сирии, вернулись в свои дома за последние четыре месяца, сообщил губернатор провинции Али Ибрагим, передает РИА Новости.

"Более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в течение четырех последних месяцев", - сказал он.

Губернатор отметил, что активное возвращение людей началось с момента объявления победы над террористами. "В настоящее время люди активно приезжают в Сирию и мы, как исполнительная власть, делаем все, чтобы они вернулись в свои дома", - добавил Ибрагим.

По его словам, на пунктах пропуска беженцам оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают едой, водой и предметами первой необходимости. "Затем на всех составляют документы и если они могут вернуться в свои дома - люди едут туда. Если их дома разрушены, то мы предоставляем им временное жилье", - сказал глава провинции.

В понедельник в Сирию из Ливана через пункт пропуска Джейдет-Ябус вернулись более 220 человек. Помимо местных властей, бывших переселенцев встречают и российские сотрудники центра по приему беженцев.

"Данный пункт пропуска создан совместно с сирийскими властями, его пропускная способность составляет до 4 тысяч человек в сутки. Здесь мы встречаем беженцев и отправляем их в места довоенного проживания", - рассказал начальник филиала пункта пропуска Руслан Нигматуллин.

Колонна из четырех автобусов с беженцами пересекла границу около 15:00 мск. Следом за ними ехала колонна грузовиков с личными вещами переселенцев. После того, как они вышли из автобусов на сирийской территории, им выдали продуктовые наборы, а всех, кому нужна медицинская помощь, осмотрели врачи.

Многие из приехавших не скрывали радости от возможности оказаться на родной земле спустя долгие годы. "Я уехал в Ливан шесть лет назад, пока жил там - снимал жилье и работал на сельскохозяйственном предприятии. Но теперь террористы ушли из моего города и я решил вернуться, очень рад такой возможности", - рассказал бывший беженец Лиа ас-Сафади.

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