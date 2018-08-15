В Сирию за 2,5 года вернулись до 300 тысяч беженцев

15 августа 2018 19:00 (UTC+04:00)

В свои дома в Сирии за последние 2,5 года вернулись более 1,2 миллиона внутренних переселенцев, до 300 тысяч сирийцев возвратились из-за границы, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

"В свои дома на территории Сирийской Арабской Республики за последние 2,5 года уже вернулись более 1,2 миллиона внутренних переселенцев. А из-за границы - до 300 тысяч", - сказал Мизинцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, наиболее эффективно эти процессы идут на ливанском направлении, откуда только за месяц в места постоянного проживания вернулись более 6,5 тысячи человек.

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