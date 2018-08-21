Бахрейн прекратил выдачу виз гражданам Катара

21 августа 2018 19:22 (UTC+04:00)

Власти Бахрейна приняли решение прекратить выдачу виз гражданам Катара, приводит заявление МВД официальное агентство BNA, передает РИА Новости.

Год назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма и прекратив с Катаром всякое сообщение. Доха тогда отвергла обвинения и отказалась выполнить требования "четверки" арабских стран.

"На основании решения о разрыве отношений с государством Катар от 5 июня 2017 года и в рамках исполнения распоряжений совета министров… МВД объявляет, что из-за безответственного продолжения властями Катара враждебных действий в отношении королевства Бахрейн решено остановить выдачу въездных виз гражданам Катара", - сообщили в МВД.

Как отметило министерство, исключения будут сделаны только для катарских студентов, обучающихся в Бахрейне, а также тех, кто уже имеет действующие визы.

В ведомстве при этом добавили, что не действуют против народа Катара и стремятся сохранить "братские отношения между двумя народами в условиях безответственного поведения катарских властей, которые не соблюдают права своих соседей и принципы международного права".

В июне сообщалось, что Катар подал в Международный суд ООН иск против ОАЭ за введение дискриминационных ограничений в отношении катарских подданных с момента объявления о разрыве дипотношений с Дохой.

В частности, Доха обвиняет Абу-Даби в изгнании катарских подданных из страны, лишении их приобретенной в ОАЭ недвижимости и активов, запрете на продолжение учебы для студентов и завершение лечения для больных из Катара, а также в закрытии воздушного пространства для катарских самолетов и портов для катарских кораблей.

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