В Сирию за сутки вернулись около 150 беженцев

25 августа 2018 13:38 (UTC+04:00)

Почти 150 сирийцев вернулись в свои дома в Сирии из Ливана за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 144 беженца (женщин - 43, детей - 73)", - говорится в документе.

Отмечается, что из Идлибской зоны деэскалации выведено 626 беженцев.

Кроме того, согласно данным, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 3,2 гектара территории, пять зданий и один километр дороги в провинции Хомс.

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